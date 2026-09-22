Copa Paraguay: 2 de Mayo vs. Sol de América, primer cruce de octavos de final

El estadio Emiliano Ghezzi del club Fernando de la Mora, ubicado en el límite entre Vista Alegre de Asunción y el barrio Palomar de Lambaré, aún dentro de la capital del país, albergará el duelo entre el Sportivo 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero y Sol de América, fijado para las 18:30.

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Por competir en el círculo privilegiado del país y por su condición de subcampeón de la edición anterior de la Copa Paraguay, en Gallo norteño es el candidato a avanzar a los cuartos de final, aunque este certamen de integración de la Asociación Paraguaya de Fútbol presenta sorpresas en cada etapa.

Los danzarines ocupan la sexta posición en la División Intermedia, lejos de la pelea por los puestos de ascenso y sin problemas con el promedio. Son los reyes del empate, pues de los 25 juegos animados en el circuito, igualaron en 13 oportunidades. Como la Copa de Todos es a eliminación directa, en caso de paridad en el tiempo reglamentario, el triunfador surgirá mediante los penales.

A partir de esta instancia se utiliza el VAR, con el objetivo de minimizar los errores. El juez central será Alipio Colmán, teniendo como auxiliares de banda a Diego Silva y Jeremías Cohene. El cuarto árbitro será Nelson Palma, el encargado del VAR José Natanael Méndez, mientras que Roberto Cañete será el asistente en cabina.

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El ganador del choque entre “avícolas” y solense medirá en cuartos al vencer del match entre Atlético Tembetary, de la Intermedia y Sportivo Iteño, de la Primera División B.