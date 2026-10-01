Olimpia y Luqueño van por el boleto a cuartos de final de la Copa Paraguay

La “Copa de Todos” no da margen al error, tratándose de una eliminatoria a partido único, cualquier paridad al cabo de los 90 minutos reglamentarios trasladará la tensión de la definición directamente a la definición por tanda de penales.

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Para instalarse en esta instancia, el Decano debió imponerse por 5-3 a Cristóbal Colón de J. Augusto Saldívar, de la Primera División B. Por su parte, el Chanchón hizo los deberes y selló su boleto entre los 16 mejores tras superar 2-0 a Paraguarí AC.

El ganador de este este cruce ya tiene trazado el mapa hacia las siguientes fases del torneo integrador. En los cuartos de final aguarda expectante otro representante del circulo privilegiado, Recoleta FC, conjunto que viene de dejar en el camino a Guaireña FC, de la División Intermedia.

Olimpia ya sabe lo que es alcanzar la gloria en este torneo, habiendo levantado el trofeo en el 2021 y rozado la corona como subcampeón en la edición inaugural de 2018. En la vereda de enfrente, el Sportivo Luqueño busca dar el golpe y saldar su cuenta pendiente, ostentando como sus mejores campañas los terceros puestos cosechados en los años 2018 y 2024.

La conducción de este compromiso estará a cargo de Mario Díaz de Vivar como juez principal. Estará secundado desde las bandas por los asistentes Julio Aranda y Diego Silva, mientras que César Rolón completará la terna principal como cuarto árbitro. Por su parte, la tecnología estará comandada por José Armoa en el VAR y Héctor Balbuena como AVAR.

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El entrenador de Olimpia, Pablo “Vitamina” sánchez prepara el siguiente once: Sebastián Lentinelly; Tim Payne, Juan Ángel Vera, Gustavo Vargas y Esteban Matus; Rodney Redes, Richard Sánchez, Richard Ortiz y Eduardo Delmás; Pedro Zarza y Braian Romero.

El entrenador de Sportivo Luqueño, Lucas Barrios perfila el siguiente equipo: Nicolás Campisi; Miguel Barreto, Adrián Brizuela, Facundo Wiechniak y Axel Balbuena; Aldo Maíz, Fernando Benítez y Giovanni Bogado; Marcelo Ojeda, Iván Maggi y Óscar Ruiz.