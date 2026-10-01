Olimpia vs. Sportivo Luqueño, el último boleto a los cuartos de final de la Copa Paraguay

Olimpia enfrenta hoy a Sportivo Luqueño en la última serie de los octavos de final de la Copa Paraguay 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez y el Auriazul de Lucas Barrios juegan a las 19:00, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. Dirige Mario Díaz de Vivar con VAR de José Armoa.

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El Franjeado afronta la llave después de alcanzar la punta de la tabla de posiciones (25 unidades) del torneo Clausura 2026 de la Primera División de Paraguay. Por el desgaste físico que realizó el equipo el lunes en la victoria 1-0 sobre Libertad en La Huerta, el técnico argentino apuesta por una formación con mayoría de suplentes.

Clasificado a la Copa Libertadores 2027 al conquistar el torneo Apertura 2026 y dependiendo de sí para el bicampeonato en Liga cuando restan 10 fechas, el certamen está en un segundo plano para el más ganador del fútbol paraguayo. De igual manera, el objetivo es la triple corona y posteriormente, una cuarta con la Supercopa Paraguay.

Sportivimpia,o Luqueño y la Copa Paraguay: el camino a la Copa Libertadores

El Chanchón también tiene como prioridad el campeonato, pero en la lucha por mejorar el promedio y tomar distancia de la zona de descenso a la División Intermedia. De todas maneras, la competencia es el único camino que tiene para retornar a la Copa Libertadores (Paraguay 4), el único evento continental que puede disputar el próximo año.

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Los luqueños ocupan el décimo lugar de la tabla acumulativa (sumatoria de puntos del Apertura y Clausura) con 33 puntos: están a 16 unidades de Guaraní, séptimo y primer posicionado en zona de Copa Sudamericana 2027. Por encima, aparecen Recoleta FC con 36 y 2 de Mayo con 44, que también luchan por un boleto internacional.

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Copa Paraguay: ¿A qué rival mide el ganador de Olimpia vs. Luqueño?

El ganador del cruce entre Olimpia y Sportivo Luqueño por los octavos de final de la Copa Paraguay 2026 enfrenta en cuartos de final a Recoleta FC, que remontó y derrotó 3-1 a Guaireña la semana pasada. Del mismo lado del cuadro, con Cerro Porteño en el contrario, Libertad mide a Independiente de Campo Grande por el boleto a semifinales.