San Lorenzo-Trinidense, choque de realidades opuestas en el inicio de la fecha 14

El prematuro descendido Sportivo San Lorenzo recibirá la visita de un hambriento Sportivo Trinidense, que saltará a la cancha con la gran posibilidad de alcanzar la cima de la clasificación del torneo Clausura 2026. El encuentro entre el “Rayadito” y la “Cruz Amarilla” tendrá lugar en el estadio Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo, desde las 17:00.

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Un adiós histórico y doloroso en la Ciudad Universitaria

El presente del conjunto “santo”, comandado por el argentino Pablo Fornasari, es desolador. Tras un primer semestre para el olvido, el equipo encaró el Clausura obligado a firmar una campaña casi de campeón para mantener la categoría. Sin embargo, la falta de resultados estiró la mala racha y cristalizó lo inevitable: su descenso matemático a la División Intermedia.

Con este golpe, San Lorenzo protagoniza el descenso más prematuro desde la implementación del actual formato de 12 equipos y 44 fechas acumuladas en el fútbol de nuestro país. El reciente empate ante Guaraní apenas significó su tercer punto en este segundo tramo del año. Sin opciones ya de salvación en la liga, el horizonte competitivo del “Rayadito” se mudó a la Copa Paraguay, en el que protagonizará el cruce de cuartos de final ante Cerro Porteño.

El “Triqui” va por el golpe a la cima

En la otra esquina, el panorama del Sportivo Trinidense es totalmente alentador. El “Triqui” volvió a retomar la senda victoriosa de la mano de dos triunfos al hilo, primero frente a Cerro Porteño por 2 a 1 y recientemente ante Sportivo Luqueño por 3 a 2, resultados que lo metieron de lleno en la pelea por el liderato de la clasificación. El elenco comandado técnicamente por José Gabriel Arrúa se encuentra a solo tres puntos de la cima y, con 23 unidades cosechadas, un triunfo le permitirá alcanzar en la cúspide a Olimpia y Libertad.

Asimismo, la “Cruz Amarilla” marcha a paso firme en su gran objetivo de abrochar un boleto continental. Hoy en día ocupa el cupo directo a la Copa Sudamericana en la tabla acumulativa anual, pero el conjunto auriazul quiere seguir escalando para quedarse con uno de los boletos a la Copa Libertadores, torneo en el que participó por primera y única vez en la temporada 2024.