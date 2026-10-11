Libertad vs. Guaraní, imperdible duelo en La Huerta

La jornada dominical se cerrará con un partidazo, al menos en los papeles previos. Libertad, uno de los líderes del campeonato Clausura, recibirá a Guaraní, que desde la llegada del entrenador Francisco Arce demostró una imagen fortalecida.

Lea más: Los Derlis pitarán a los líderes en la decimocuarta ronda del Clausura

Para seguir arriba, el Guma deberá emplearse a fondo contra el Cacique, que se encuentra en mitad de tabla y tiene la misión de escalar.

Nelson Haedo Valdez, novato en la dirección técnica, enfrentará al experimentado Chiqui Arce en un duelo táctico a ser definido en el rectángulo por los jugadores, que deben ejecutar la planificación de la semana.

Los albinegros del barrio Las Mercedes aún no vencieron a los aurinegros de Pinozá en la temporada. En el torneo Apertura se dio un empate de 3-3 en la primera rueda, más la victoria legendaria por 1-0 en la segunda. En este Clausura, Guaraní volvió a imponerse, esta vez por 2-1.