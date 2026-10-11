Rubio Ñu y Olimpia se citan en La Arboleda

Con objetivos distintos, Rubio Ñu y Olimpia medirán fuerzas en Santísima Trinidad a las 17:00, por puntos fundamentales. Los albiverdes luchan por evitar el descenso, mientras que los franjeados pugnan por revalidar el título.

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Una propuesta por demás atractiva. El Laureado llega luego de su victoria por 2-1 contra Ameliano, en Villeta, en tanto que el Decano buscará el reencuentro con el triunfo después del empate 1-1 con Nacional, en Sajonia.

El conductor del Expreso, Pablo “Vitamina” Sánchez, recupera a dos puntales del equipo, el arquero Gastón Olveira, ausente en las últimas fechas al estar al servicio de la selección nacional, y el capitán Richard Ortiz, quien no pudo actuar contra la Academia por acumulación de tarjetas amarillas.

Para asegurar con presencia en el círculo privilegiado, Rubio Ñu necesita ganar seis de los nueve cotejos que le quedan. La misión no parece fácil, aunque el elenco dirigido por Javier Torrente tiene condiciones para dar pelea.

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En la primera rueda del torneo Apertura, albiverdes y franjeados empataron 0-0. En la segunda, los del barrio Mariscal López ganaron por 2-0 y volvieron a imponerse en el tramo inicial del Clausura, esta vez de forma contundente: 5-0.