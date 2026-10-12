2 de Mayo vs. Ameliano, en riña de albiazules en el Corral

Un prometedor duelo entre albiazules es el que sostendrán en la Terraza del país el 2 de Mayo y Ameliano, a partir de las 17:00.

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En su Corral amambaiense, el Gallo norteño intentará imponerse contra la V azulada para seguir prendido en la parte alta de la clasificación del campeonato Clausura.

El conjunto “avícola” llega motivado tras su triunfo por 2-0 sobre Cerro Porteño en La Nueva Olla. En contrapartida, Ameliano viene luego de su caída en Villeta contra Rubio Ñu, que se encuentra en la zona de descenso.

Un choque prometedor entre elencos con propuestas distintas. Para el “2” la misión es mantener la portería en cero y marcar la diferencia adelante, más aún jugando ante su público.

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Ameliano presenta un juego más equilibrado, con buen manejo del balón en el mediocampo, buscando generar espacios para meter pases filtrados.

En el primer partido de este año entre ambos, los dirigidos por Roberto Nanni ganaron por 3-0, en La Fortaleza. En el segundo del Apertura, volvió a imponerse el conjunto del “Pistolero”, esta vez en la capital del Amambay, por 2-1, mientras que en el tercer lance, ya correspondiente al Clausura, se dio un empate de 1-1 en suelo villetano.