Nacional, favorito contra el golpeado Recoleta en la Visera

La decimocuarta ronda del campeonato Clausura 2026 se completará con el partido entre Nacional y Recoleta FC, a celebrarse en el estadio Arsenio Erico, a las 19:20.

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Con una campaña que comprende seis victorias, cinco empates y dos derrotas, la Academia tiene todas las posibilidades para conquistar la victoria contra el Canario, que lleva nueve presentaciones sin triunfos, con un registro de dos triunfos, dos igualdades y nueve descalabros en la competición.

Esta es una nueva prueba de fuego para el director técnico aurinegro Jorge González Frutos, quien necesita un resultado positivo para mantenerse en el cargo.

La escuadra tricolor contará con el retorno de los seleccionados Santiago Rojas y Hugo Adrián Benítez, convocados a la Albirroja justamente por el alto nivel demostrado en el conjunto que dirige el entrenador argentino Víctor Bernay, quien le devolvió al elenco la identidad que en cierta medida había perdido en las conducciones anteriores.

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En cuantos a los antecedentes de la temporada, el primer juego del torneo Apertura, “Reco” y Nacional empataron 2-2. Luego se midieron por la Copa Sudamericana, avanzando los “avícolas” a la fase de grupos mediante los penales. Luego, los tricolores ganaron 2-1 en la revancha del primer certamen liguero y en el Clausura, Recoleta salió airoso por 3-2.