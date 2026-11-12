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12 de noviembre de 2026 - 09:54

BCP habilita canales de atención para clientes de Ueno Bank

Clientes de Ueno Bank tienen nuevos canales para realizar reclamos y consultas al Banco Central del Paraguay.
Clientes de Ueno Bank tienen nuevos canales para realizar reclamos y consultas al Banco Central del Paraguay. 160200+0000 RODRIGO BUENDIA

Ante el elevado volumen de correos recibidos por el pago de depósitos, el Banco Central del Paraguay (BCP) garantizó que todas las solicitudes serán respondidas por orden de llegada y detalló las direcciones oficiales según cada tipo de trámite.

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado dirigido a los clientes de Ueno Bank para organizar la recepción de reclamos y consultas vinculadas al pago de depósitos.

A través de sus canales oficiales, la banca matriz aseguró que la totalidad de los mensajes recibidos serán atendidos a la brevedad posible, respetando estrictamente el orden de recepción.

Debido al gran volumen de correos electrónicos que ingresaron en las últimas horas, la institución solicitó a los usuarios evitar la duplicación de mensajes.

“Si ya realizó una consulta, no es necesario volver a enviarla. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para brindar respuesta a cada solicitud”, señala el aviso oficial divulgado por la entidad.

Lea más: Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos

Para agilizar la gestión y brindar una mejor atención, el BCP recordó que se encuentran habilitadas tres direcciones de correo electrónico diferenciadas según el inconveniente que presente cada usuario:

Proceso de pago y errores técnicos: Para consultas sobre el proceso de pago, fallas en la plataforma, datos incorrectos o casos particulares que requieran verificación, se debe escribir a fgdpagos@bcp.gov.py.

Problemas con acreditaciones: Para reclamos vinculados a pagos acreditados, diferencias en los montos, entregas incompletas, acreditaciones pendientes u otros inconvenientes con los desembolsos, el canal habilitado es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

Inversiones: Para trámites y dudas referentes a fondos mutuos y el mercado de valores, los interesados deben dirigirse a proteccionsiv@bcp.gov.py.

Lea más: Caso Ueno Bank: BCP aclara la situación de los fondos mutuos

Finalmente, el Banco Central instó a los ciudadanos a proteger su información personal utilizando exclusivamente estas vías oficiales de comunicación y advirtió que bajo ninguna circunstancia deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios confidenciales.

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