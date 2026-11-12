BCP habilita canales de atención para clientes de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado dirigido a los clientes de Ueno Bank para organizar la recepción de reclamos y consultas vinculadas al pago de depósitos.

A través de sus canales oficiales, la banca matriz aseguró que la totalidad de los mensajes recibidos serán atendidos a la brevedad posible, respetando estrictamente el orden de recepción.

Debido al gran volumen de correos electrónicos que ingresaron en las últimas horas, la institución solicitó a los usuarios evitar la duplicación de mensajes.

“Si ya realizó una consulta, no es necesario volver a enviarla. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para brindar respuesta a cada solicitud”, señala el aviso oficial divulgado por la entidad.

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Para agilizar la gestión y brindar una mejor atención, el BCP recordó que se encuentran habilitadas tres direcciones de correo electrónico diferenciadas según el inconveniente que presente cada usuario:

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Proceso de pago y errores técnicos: Para consultas sobre el proceso de pago, fallas en la plataforma, datos incorrectos o casos particulares que requieran verificación, se debe escribir a fgdpagos@bcp.gov.py.

Problemas con acreditaciones: Para reclamos vinculados a pagos acreditados, diferencias en los montos, entregas incompletas, acreditaciones pendientes u otros inconvenientes con los desembolsos, el canal habilitado es pagosacreditadosfgd@bcp.gov.py.

Inversiones: Para trámites y dudas referentes a fondos mutuos y el mercado de valores, los interesados deben dirigirse a proteccionsiv@bcp.gov.py.

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Finalmente, el Banco Central instó a los ciudadanos a proteger su información personal utilizando exclusivamente estas vías oficiales de comunicación y advirtió que bajo ninguna circunstancia deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios confidenciales.