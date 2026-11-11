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Economía
11 de noviembre de 2026 - 10:54

Caso Ueno Bank: BCP aclara la situación de los fondos mutuos

Fachada de la sede matriz de Ueno Bank.
Fachada de la sede matriz de Ueno Bank.Juan Pablo Pino

El Banco Central del Paraguay (BCP) señaló que únicamente los fondos asociados a Ueno continúan sin operar y que los retiros en casos puntuales se realizan de manera gradual para resguardar el patrimonio de los inversores.

Por ABC Color
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Ante las constantes consultas de los usuarios tras la reciente resolución de Ueno Bank, desde el Banco Central del Paragay (BCP) emitieron aclaraciones clave sobre el funcionamiento de los fondos mutuos y las disposiciones vigentes para resguardar el capital de los ahorristas e inversionistas en el mercado de valores.

El foco principal de las medidas se centra en los vehículos de inversión vinculados a la entidad. Como consecuencia de la situación suscitada con el banco, la Superintendencia de Valores dispuso inicialmente la suspensión temporal de los rescates y fijó criterios para determinar el valor real de los activos afectados.

Actualmente, las autoridades confirman que la gran mayoría de las opciones del mercado funcionan sin inconvenientes, mientras que “únicamente los fondos asociados a Ueno continúan sin operar”.

Para amortiguar el impacto y evitar liquidaciones perjudiciales, las autoridades explicaron que “en determinados casos, los retiros de dinero se ejecutan de forma escalonada para prevenir ventas apresuradas que deriven en precios excesivamente bajos”.

Lea más: Ueno y fondos mutuos: Esto explica un experto sobre cómo se propagó la desconfianza entre inversionistas y los riesgos

Asimismo, desde el órgano regulador informaron que “las autoridades competentes continúan trabajando de manera específica en el caso de la administradora de fondos de Ueno para brindar una solución a los afectados”, manteniendo un monitoreo diario para proteger los derechos de los participantes y garantizar la estabilidad del sistema financiero.

Diferencias entre depósitos y fondos mutuos

En el marco de esta coyuntura, recordaron las diferencias estructurales entre los instrumentos bancarios tradicionales y los colectivos.

A diferencia de una cuenta de ahorro, un fondo mutuo agrupa el capital de múltiples personas para realizar inversiones conjuntas, por lo que cada usuario posee una fracción proporcional cuyo valor fluctúa según el rendimiento de los activos.

Al respecto, los especialistas remarcaron que “los fondos mutuos responden a normativas de inversión específicas y no están cubiertos por el fondo de garantía de depósitos”, un factor determinante a la hora de evaluar el riesgo y la liquidez de estos productos.

Lea más: Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero

Para quienes posean cuotapartes y deseen verificar el estado actual de su capital o las condiciones particulares de su contrato, los reguladores instan a “comunicarse directamente con la sociedad administradora correspondiente” a fin de obtener la cotización exacta del día y los pasos a seguir según cada instrumento.

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