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Cerro Porteño
16 de noviembre de 2026 - 13:10

Cerro Porteño y el único camino a la Copa Libertadores 2027: ¿Cuál es?

Los jugadores de Cerro Porteño durante la tanda de penales frente a Sol de América en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño durante la tanda de penales frente a Sol de América en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.Fernando Romero, ABC Color

Cerro Porteño quedó eliminado de la Copa Paraguay 2026 y redujo la posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores 2027. Conocé cuál es el único camino que tiene el Ciclón para disputar el certamen continental.

Por Darío Ibarra
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Cerro Porteño fue protagonista de otro papelón: eliminado en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 contra Sol de América, club de la segunda categoría del fútbol paraguayo y que no competía desde el 24 de octubre. El Ciclón de Barrio Obrero empató 1-1 (igualó con gol de Pablo Vegetti) en el tiempo reglamentario y terminó perdiendo 4-3 en la tanda de los penales.

La eliminación del certamen nacional dejó a los dirigidos por Gustavo Costas sin la posibilidad de conquistar un título y poder disputar la Supercopa Paraguay 2026 frente a Olimpia en el cierre de la temporada. Pero también, y más grave, redujo el margen de clasificación a la Copa Libertadores 2027, un objetivo más económico, por la situación del club, que deportivo.

Los jugadores de Cerro Porteño durante la tanda de penales frente a Sol de América en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño durante la tanda de penales frente a Sol de América en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.

¿Cuál es la última opción de Cerro para clasificar a Copa Libertadores?

El último y único camino que tiene Cerro Porteño para disputar la Copa Libertadores 2027 es la tabla acumulativa. El Ciclón tiene tres fechas del torneo Clausura 2026 para buscar el boleto a la competencia continental, pero no depende de sí: actualmente ocupa puestos de Copa Sudamericana 2027 y tiene por delante en el anual a Nacional y a Sportivo Trinidense.

El Azulgrana suma 66 unidades y está cuarto en el anual, que acumula los puntos del torneo Apertura y torneo Clausura de 2026. Los de Barrio Obrero tienen el mismo puntaje que el Triki, que está tercero por ventaja deportiva (ganó 3 de los cuatro duelos contra Cerro en el año), el primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos al final de temporada.

La tabla acumulativa de la temporada 2026 del fútbol paraguayo

  1. Olimpia 91 puntos (Copa Libertadores)
  2. Nacional 71 puntos (Copa Libertadores)
  3. Sportivo Trinidense 66 puntos (Copa Libertadores)
  4. Cerro Porteño 66 puntos (Copa Sudamericana)
  5. Libertad 64 puntos (Copa Sudamericana)
  6. Guaraní 60 puntos (Copa Sudamericana)
  7. Sportivo Ameliano 52 puntos (Copa Sudamericana)
  8. 2 de Mayo 52 puntos
  9. Recoleta FC 44 puntos
  10. Sportivo Luqueño 42 puntos
  11. Rubio Ñu 40 puntos
  12. San Lorenzo 26 puntos

Por su parte, está a 5 puntos del Tricolor de Víctor Bernay, que con Olimpia bicampeón de Liga, hoy está accediendo a la Fase de Grupos. La Academia es el único adversario entre los dos que están por arriba en el acumulativo con el todavía debe jugar el conjunto de Gustavo Costas: será el lunes 24 de noviembre, a las 20:15, en el Arsenio Erico por la fecha 20 (antepenúltima).

Los jugadores de Cerro Porteño abandonan el campo de juego con escolta policial luego de perder contra Sol de América por penales en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.
Los jugadores de Cerro Porteño abandonan el campo de juego con escolta policial luego de perder contra Sol de América por penales en las semifinales de la Copa Paraguay 2026 en el estadio Juan Canuto Pettengill, en Itauguá, Paraguay.

¿Qué necesita Cerro Porteño para clasificar a Copa Libertadores 2027?

Si Cerro Porteño quiere clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027 debe superar a Sportivo Trinidense y a Nacional en las últimas tres fechas del torneo Clausura 2026. Pero también, el Ciclón puede acceder a la Fase 2 y para eso, está obligado a sumar más puntos que el Triki en el resto del campeonato. En caso contrario, jugará la Copa Sudamericana 2027.

Las últimas tres fechas del torneo Clausura 2026 del fútbol paraguayo

Cerro Porteño

  • vs. Nacional (V)
  • vs. Guaraní (L)
  • vs. Rubio Ñu (V)

Nacional

  • vs. Cerro Porteño (L)
  • vs. Rubio Ñu (L)
  • vs. 2 de Mayo (V)

Sportivo Trinidense

  • vs. Olimpia (V)
  • vs. Recoleta FC (L)
  • vs. Guaraní (V)

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