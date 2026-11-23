En el estadio Río Parapití de la capital del Amambay, 2 de Mayo recibe al descendido San Lorenzo, con el que medirá fuerzas a partir de las 18:00, por la vigésima fecha del campeonato Clausura.

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Si bien el Gallo norteño es el favorito a quedarse con el triunfo en su Corral, no se puede confiar ya que el Rayadito, tras su descenso matemático a la División Intermedia, empezó a levantar sus acciones y a sumar, logrando triunfos sorpresivos contra Libertad y San Lorenzo.

El conjunto “avícola” pugna por su clasificación a la Copa Sudamericana. Necesita encadenar marcadores positivos para llegar al objetivo.

Para los componentes del conjunto albirrojo de la Ciudad Universitaria, cada presentación constituye una oportunidad para demostrar sus condiciones y poder concretar contratos que les permitan seguir actuando en la categoría superior, ya que los ingresos en el ascenso son inferiores.

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En los lances animados esta temporada, se registró un empate de 1-1 en la primera rueda del Apertura, en en Gunther Vogel, mientras que en las revanchas, en Pedro Juan Caballero, San Lorenzo sorprendió al ganar 1-0.

En la rueda inicial del Clausura, el 2 de Mayo salió victorioso en la Ciudad Universitaria por 2-1.