Olimpia, el más ganador del fútbol nacional, apunta a su tercer trofeo de la temporada, lo que no significa precisamente que sea un título, al no ser un campeonato el de la Supercopa Paraguay, sino un partido único, de cierre de temporada. No es lo mismo ganar un certamen largo, que un juego aislado, de todos modos significativo.

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La Supercopa la disputan el campeón liguero con más puntos en el año, en este caso indiscutiblemente el Decano, y el monarca de la Copa Paraguay, que surgirá el domingo 6 de diciembre con el duelo entre Recoleta FC y Sol de América, a cumplirse en La Huerta de Libertad, a las 19:00.

Esta será la sexta edición del evento, la cuarta con intervención franjeada. El club del barrio Mariscal López hasta aquí lleva un balance negativo de un triunfo y dos derrotas.

En el 2021, Olimpia le ganó a Cerro Porteño por 3-1. En el 2022, el vigente campeón de nuestro balompié perdió 1-0 contra el Sportivo Ameliano, mientras que en el 2024, el Franjeado sucumbió ante Libertad 2-1.

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La Supercopa Paraguay 2026 se desarrollará el sábado 12 de diciembre.