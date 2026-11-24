La Copa Libertadores será la prioridad de Olimpia en 2027. El Decano apunta a conquistar el certamen por cuarta vez en la historia y por lo tanto, debe reforzar el plantel bicampeón del fútbol paraguayo. En la exclusiva visita a los estudios de ABC, Pablo ‘Vitamina’ Sánchez habló de los refuerzos y respondió sobre un futbolista en particular: Braian Ojeda.

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“A mi me gustaría”, señaló Vitamina sobre el mediocampista de la selección de Paraguay. “No tendremos que ir a buscar un extranjero”, añadió el técnico sobre el canterano del Franjeado, que en 2021 fue transferido al Nottingham Forest de Inglaterra y que actualmente milita en el Orlando City de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Los otros dos jugadores que también están en la mira de Vitamina Sánchez

A pesar del gusto por Ojeda, Pablo Sánchez reveló que tiene en carpeta a dos volantes argentinos. “Tenemos nombres también, dos argentinos”, expresó el técnico, que en caso de inclinar la elección por un extranjero, solo llegaría uno. “Solo uno, será contención”, aseguró el ex Palestino de Chile y Liga de Quito de Ecuador en la mesa del Cardinal Deportivo.

Vitamina y las opciones en el plantel para jugar en lugar de Richard Ortiz

Pablo Sánchez hizo referencia a los futbolistas que pueden jugar en el puesto de Richard Ortiz. “Tengo la tranquilidad de que puede jugar de contención Juanfer (Juan Fernando Alfaro) y me gustó cuando lo hizo Alex Franco. Sí me hubiera gustado que tenga más continuidad, que la perdió o la tuvo por las lesiones. Se lesionó bastante”, mencionó sobre Franco.