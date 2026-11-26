Las 32 selecciones que compiten en la instancia interdepartamental del Nacional Interligas de la Unión del Fútbol del Interior, 18 seguirán en carrera tras la ronda dominical.

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La máxima competencia de tierra adentro otorga un cupo a la División Intermedia. La escuadra campeona deberá ser representada en la segunda categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol por un club.

La vigente campeona del Interligas es Regional Paraguarí, que fundó Paraguarí AC para su intervención en esta temporada en la denominada categoría semiprofesional.

A través de la página Pasión del Interior compartimos el programa de los encuentros de vuelta de los dieciseisavos de final y los resultados que se dieron en los choques de ida: