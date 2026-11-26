En comunicación con Cardinal Deportivo, el presidente de la institución, Juan Appleyard Pettengill, afirmó que el club acatará la resolución —presentada por el presidente de Nacional, Enrique Sánchez— para continuar compitiendo en los torneos de la APF, al tiempo que adelantó la intención de construir un nombre que conecte con toda la comunidad itagüeña.

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Enterado por la prensa y con postura institucionalista

Appleyard contó que tomó conocimiento de la aprobación de la medida recién durante la mañana de este jueves, antes de aguardar la comunicación formal de la matriz para precisar el alcance real de la exigencia. “La verdad que me encantaría poder dar una respuesta pero el día de hoy por la mañana me llamaban bien temprano a decir que el día de ayer se aprobó. Ahí me di por enterado. Ya después el presidente Enrique Sánchez también declaró y contó que ya fue aprobado. Así que nosotros vamos a estar esperando las notificaciones correspondientes, ver cuál es el campo que afecta el tema del cambio de nombre de la institución”.

El titular itagüeño remarcó que el club respetará lo dispuesto por la APF para seguir en competencia, buscando un equilibrio que contemple la historia institucional. “Como todo club institucionalista, vamos a estar acompañando y respetando las decisiones de APF para poder competir en sus torneos, porque no queremos dejar de competir, pero sí vamos a interiorizarnos bien en lo que abarca esta decisión para poder tomar el mejor cambio de nombre posible para el club, para sus socios, para sus fundadores, para la historia, sin tratar de dañar a la menor cantidad de gente posible”.

¿EL CLUB DE LA CIUDAD? LA IDEA QUE TOMA FUERZA EN ITAUGUÁ 🔵⚪



Tras la resolución de la APF que elimina los nombres de fecha en los clubes a partir de 2028, Juan Appleyard Pettengill, presidente del 12 de Octubre de Itauguá, explicó cómo afrontará la histórica institución este… https://t.co/mpAUMgaPXw pic.twitter.com/0yLwftcwGb — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 26, 2026

Asimismo, admitió que cualquier modificación genera posturas divididas y señaló cuál será el criterio de la comisión directiva para gestionar el impacto entre los simpatizantes. “Todo tipo de cambio trae su gente conforme y gente disconforme, así que trataremos de que la gente que queda disconforme quede lo menos disconforme posible, porque es lo que nos resta hacer como club. Y más todavía hoy que tengo la brillante oportunidad de participar en la comisión directiva, de presidir la comisión directiva de esta hermosa institución”.

Buscar la identidad de la ciudad y consultar a los socios

Consultado sobre posibles denominaciones, Appleyard expresó su deseo de que el nuevo nombre ayude a reunir a toda la ciudad en torno al equipo, aprovechando el arraigo del fútbol local. “La verdad que no, me encantaría que el club pueda tener un acercamiento a la ciudad, porque somos el único club de la ciudad inscripto en torneo de APF y buscar aglutinar a toda esta hermosa ciudad de Itaguá, que es una ciudad que tiene la liga de fútbol itagüeña, una liga muy fuerte, muy competitiva, que tiene un arrastre y una convocatoria enorme. Acá los domingos son días de liga; nosotros nunca hemos jugado un partido de local día domingo, porque son los días que se juega la liga y los itagüeños son muy fanáticos de su equipo y queremos que ese fanatismo se pueda volcar al 12 de octubre, que es una institución de la ciudad, para los ciudadanos, para sus socios”.

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En esa misma línea, citó ejemplos de clubes con fuerte identificación territorial y confirmó que la última palabra la tendrá la masa societaria mediante una consulta formal. “Yo creo que si me preguntas a mí, como hincha del club, te respondería que quiero algo más cercano a la ciudad para aglutinar a toda la ciudad, como es el Sportivo Luqueño, que tiene una masa gigante que la acompaña, que es toda una ciudad, y uno aspira a eso, como el Deportivo Capiatá. Creo que a título personal, por ese lado me gustaría transitar, pero vamos a hacer una encuesta de opinión con toda la gente, con nuestra masa societaria y tomaremos la decisión que la mayoría quiera”.

Tiempos burocráticos y la ventana hacia 2028

En cuanto a los plazos para ejecutar el cambio, el dirigente consideró razonable el horizonte fijado para 2028 ante la complejidad de las gestiones internas y ante los organismos estatales. “Tengo entendido que ellos habrán puesto el 2028 porque seguro que hay un proceso enorme y burocrático detrás de esto para cambiar en los diferentes entes gubernamentales que tenemos que visitar, y yo no creo que dé para cambiar en uno, dos o tres meses. La elección del nombre va a tomar un tiempo, seguramente de uno, dos o tres meses también, y posterior a eso los cambios en los entes gubernamentales van a ser lentos. Cuando seamos notificados, nuestro equipo de asesoría legal se va a estar involucrando en esto para darnos la precisa en el tipo de tiempo que vamos a necesitar para cambiar”.