En comunicación con Cardinal Deportivo, el presidente de la institución de Itapé (municipio ubicado al oeste del Departamento de Guairá), Horacio Terrazas, reveló que la entidad ya había completado un cambio de denominación anticipándose a la medida de la APF cuando recién era un proyecto impulsada por el presidente de Nacional, Enrique Sánchez, pero que desde la APF les comunicaron que deberán buscar otra alternativa.

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Un cambio adelantado y con trámites cerrados

El titular de nacionalidad boliviana explicó que la directiva tomó la decisión de dejar atrás el nombre original al cierre de la campaña anterior, ante las versiones sobre una eventual adecuación de los clubes con nombre de fecha. “Nosotros hemos decidido, al final de la anterior temporada, en razón de que ya escuchábamos los rumores de que se iba a pedir que los clubes con denominados calendario tengan una adecuación. Y preferíamos adelantarnos: hicimos todas las gestiones ante el SND y el registro público, y, bueno, concluimos hasta tal vez mediados de mayo, para que todos los documentos se arreglen, pensando en que podíamos ascender a Intermedia y tener todo en orden”.

Consultado sobre el respaldo estatutario y legal del cambio ya realizado, el titular del club confirmó que el proceso contaba con los avales formales correspondientes. “Claro, todo está debidamente registrado, aprobado en el ministerio, en el registro público; o sea, todo está en orden”.

QUINCENO DEBERÁ VOLVER A CAMBIAR SU NOMBRE 🔄⚽



Tras la resolución de la APF que elimina las denominaciones con fechas en los clubes, el ex 15 de Mayo de Itapé —que ya se había adelantado cambiando su nombre a Quinceno FC— recibió el aviso de que esta variante tampoco será… https://t.co/FMcexHuBPh pic.twitter.com/jJC2vS2JRA — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 26, 2026

Sorpresa por el freno a “Quinceno” y urgencia por el calendario

Aunque la intención de la dirigencia era evitar un componente numérico y avanzar hacia un nombre propio, la noticia recibida este jueves cambió el panorama de la institución. “Esta mañana nos contactaron para avisarnos de que no se iba a permitir el registro de Quinceno como tal, y que teníamos que buscar una modificación al nombre. Nos ha sorprendido porque hacer el trámite no es sencillo; que la gente acepte un cambio de nombre ha sido complicado, y, bueno, ahora volverlo a hacer va a ser otra gestión que habrá que encaminarla, pero rápidamente, porque el torneo empieza ya a la vuelta de la esquina”.

Frente a la disyuntiva de resistir la medida o adaptarse, Terrazas remarcó que el club priorizará competir sin contratiempos reglamentarios. “No tienes mucha opción a decidir o no, sino te tienes que adecuar a lo que ya se había determinado anoche, creo que en el comité ejecutivo, y nos toca adecuarnos, nos toca hacer lo que se dispone para poder jugar con tranquilidad y no tener problemas en medio del torneo”.

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Intermedia 2027 y una terna bajo análisis

Si bien la disposición general apunta a 2028, el presidente de la entidad itapeña señaló que la exigencia impactaría de inmediato para la próxima participación en la segunda categoría del fútbol paraguayo, por lo que trabajan en una propuesta previa con la matriz. “Yo tengo entendido que lo tendremos que cambiar ahora, para participar en la Intermedia 2027 con una condición ‘sine qua non’, pero por eso mismo estamos trabajando ya hoy para tener una terna de nombres, poderlos mandar a que APF nos dé el ok, y no de repente hacer un cambio y que se nos indique que no cumple con lo estatutario, lo normativo”.

Para evitar demoras o nuevos rechazos administrativos, explicó el mecanismo consensuado con la matriz del fútbol paraguayo antes de formalizar el trámite legal. “Entonces, hemos acordado con APF que vamos a trabajar nosotros hoy en una preselección de nombres y, una vez que tengamos un visto bueno, vamos a proceder a hacer los registros ante las autoridades correspondientes”.

Sobre los posibles candidatos que evaluarán para elevar a consideración, Terrazas adelantó cuál será el criterio rector del proyecto. “Los estamos trabajando hoy, así que creo que vamos a tener una idea de qué nombres son más o menos la especie adecuada a un proyecto departamental, sin perder la esencia de Itapé”