Desde la implementación de la regla de inclusión obligatoria de juveniles hasta completar una cantidad determinada de minutos durante todo el campeonato, ningún club incumplió la norma. Algunos llegaron al límite, pero todos cumplieron.

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Al torneo Clausura le quedan dos fechas, es decir 180 minutos. El Sportivo 2 de Mayo aún debe 161, por lo que obligatoriamente deberá alistar a un chico el domingo contra Libertad, en La Huerta (20:00), y en la última fecha, frente a Nacional, en Pedro Juan Caballero.

Las otras instituciones que aún deben minutos, pero que ya podrían quedar liberados en la penúltima fecha son Luqueño, Libertad, Ameliano y Trinidense.

Los jugadores que computan en la bolsa son los nacidos el 1 de enero de 2007 en adelante.

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El incumplimiento de la regla es penado con la deducción de tres puntos en la tabla anual, y una multa de 1.000.000.000 de guaraníes.