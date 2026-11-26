En enero, Recoleta FC anunció la ida del uruguayo Gonzalo Adrián Falcón Vitancurt, de 30 años, al Cienciano de Perú, en una sesión por una temporada.

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El golero charrúa registra 26 presentaciones con el club del Cusco. Se dispone a regresar al Canario, que es su segunda institución de nuestro medio, después del Sportivo Luqueño.

En su país, Falcón actuó en Juventud Las Piedras y Boston River. Igualmente tuvo su paso por Liga de Quito, Ecuador.

Son varios los atletas de “Reco” que fueron prestados y que deben retornar. Luego, el cuerpo técnico definirá si que quedan o vuelven a ser cedidos. En el caso de Gonzalo Falcón, este se encuentra en condiciones de pelear la titularidad.

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Recoleta jugará el domingo 6 de diciembre contra Sol de América la final de la Copa Paraguay, en el estadio La Huerta de Libertad, a las 19:00.

Independientemente al resultado del choque consagratorio, su participación en el mayor torneo de la Conmebol está asegurada, debido a que su rival pertenece al circuito de la División Intermedia y solo los clubes de la máxima categoría pueden competir a nivel internacional.