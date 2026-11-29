El choque entre Sportivo San Lorenzo y Sportivo Ameliano de este domingo se disputará en el estadio Gunther Vogel, a las 20:00 y corresponde a la vigesimoprimera fecha (antepenúltima) del campeonato Clausura 2026.

Lea más: Sportivo Ameliano golpea lo justo y festeja en Villeta

Tras consumarse su descenso matemático a la División Intermedia, el Rayadito empezó a jugar con soltura y a sumar. Lleva cuatro rondas seguidas sin perder, con dos victorias y dos empates.

Los puntos conquistados suponen una carga económica más a la dirigencia, que deberá hacer un esfuerzo para honrar sus compromisos, pese a la adversidad deportiva que representa caer al segundo nivel de nuestro fútbol.

Tras cortar una racha de nueve partidos sin victorias, Ameliano venció a Luqueño y encara este choque con la posibilidad de asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana, en una batalla que libra a distancia y con ventaja con el 2 de Mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El términos generales, la V azulada no tuvo una buena temporada, que la podría salvar en parte con el paso a La Gran Conquista.

En cuanto a los choques del año, Ameliano le ganó los tres partidos a San Lorenzo, por 1-0 y 2-1 en el torneo Apertura, y por 1-0 en el Clausura.