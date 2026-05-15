La Primera C se pone en marcha con el sueño del ascenso a la “B”

El certamen, que se extiende desde este 15 de mayo hasta el 26 de octubre, propone un formato de “todos contra todos” a lo largo de 22 fechas. Serán dos ruedas de pura adrenalina donde la regularidad será la clave para los equipos que aspiran a abandonar el cuarto nivel del fútbol nacional.

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La fisonomía de la categoría para este 2026 presenta condimentos especiales. Entre los participantes destacan instituciones con un pasado de gloria, incluso en la máxima categoría. Es el caso del General Díaz de Luque, un histórico que, junto a Fulgencio Yegros de Ñemby, buscará reinventarse desde la “C” tras sus recientes descensos desde la Primera B.

Retornos esperados y una ausencia por sanción

El torneo también marca el emotivo regreso de Valois Rivarola. El club del barrio Zeballos Cue vuelve a la actividad oficial tras cumplir su año de desprogramación, sumándose con renovadas ilusiones a la competencia, en el certamen que conmemora su aniversario 90.

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En la otra cara de la moneda, el gran ausente será el Cristóbal Colón de Ñemby. El club deberá cumplir su “año sabático” forzoso tras la dura sanción impuesta por la descalificación del ciclo anterior. El motivo: la grave denuncia de suplantación de identidad de jugadores (el uso de futbolistas “mau”), un hecho que fue sacado a la luz por el 12 de Octubre de Santo Domingo y que dejó a la institución de Ñemby fuera de juego para este año calendario.

Partido inaugural

Oriental vs. Pilcomayo

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Estadio: Herminio Ricardo.

Hora: 14:45.

Árbitro: Elías Ferreira.

Asistentes: Juan Peralta y Rosa Jara.

Cuarto árbitro: Carlos Chaparro.

Cartelera del sábado

Humaitá vs. Valois Rivarola

Estadio: Eleuterio Sánchez.

Hora: 15:30.

Árbitro: Adán Villalba.

Asistentes: Vicente González y José Ruiz.

Cuarto árbitro: Celso López.

Sport Colonial vs. General Díaz

Estadio: Celestino Mongelós.

Hora: 15:30.

Árbitro: Ernesto Caballero.

Asistentes: Luis Escobar y Miguel Salinas.

Cuarto árbitro: Óscar Benítez.

Programa del domingo

General Caballero ZC vs. Capitán Figari

Estadio: Hugo Bogado Vaceque.

Hora: 15:30.

Árbitro: Feliciano Fariña.

Asistentes: Julio González y Álvaro Servián.

Cuarto árbitro: Emilio Sánchez.

General Caballero CG vs. Atlético Juventud

Estadio: 26 de Febrero.

Hora: 15:30.

Árbitro: Alcides Gray.

Asistentes: Derlis Benegas y Esteban Ferreira.

Cuarto árbitro: Cristiano Galeano.

Deportivo Pinozá vs. Fulgencio Yegros

Estadio: Rubén Ramírez.

Hora: 15:30.

Árbitra: Aracely Gómez.

Asistentes: Raúl Zalazar y Hugo Espínola.

Cuarto árbitro: José Recalde.