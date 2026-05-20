River Plate comanda la Primera División B

El Kelito, River Plate, se impuso con autoridad sobre Atlético Colegiales 3-0 para comandar las posiciones de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Lea más: Encarnación FC presenta a su nuevo conductor técnico

El elenco de la banda roja del barrio Mburicaó lleva una campaña de cuatro triunfos y cuatro igualdades.

En la segunda posición se encuentra el 1º de Marzo de Fernando de la Mora, ya que tuvo fecha libre, por lo que tiene un partido menos con relación al líder.

Los marcadores

Sportivo Iteño 2-29 de Setiembre 2

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sportivo Limpeño 1-Sport Colombia 1

Silvio Pettirossi 0-12 de Octubre de Santo Domingo 1

River Plate 3-Atlético Colegiales 0

Cristóbal Colón JAS 2-1º de Marzo 2

Presidente Hayes 2-3 de Febrero 0

Mañana

Olimpia de Itá vs. 24 de Setiembre

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.

Hora: 15:30.

Árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 15:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.