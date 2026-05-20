Fútbol de Ascenso de Paraguay
20 de mayo de 2026 a la - 18:20

River Plate comanda la Primera División B

Festejo de uno de los goles de River Plate, líder del circuito de la Primera División B.
Festejo de uno de los goles de River Plate, líder del circuito de la Primera División B.APF

River Plate goleó este miércoles a Atlético Colegiales por 3-0 y comanda las posiciones de la Primera División B, al cumplirse parcialmente la octava ronda, que se completa este jueves con un par de juegos.

Por ABC Color

El Kelito, River Plate, se impuso con autoridad sobre Atlético Colegiales 3-0 para comandar las posiciones de la Primera División B, la tercera categoría de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

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El elenco de la banda roja del barrio Mburicaó lleva una campaña de cuatro triunfos y cuatro igualdades.

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En la segunda posición se encuentra el 1º de Marzo de Fernando de la Mora, ya que tuvo fecha libre, por lo que tiene un partido menos con relación al líder.

Los marcadores

Sportivo Iteño 2-29 de Setiembre 2

Sportivo Limpeño 1-Sport Colombia 1

Silvio Pettirossi 0-12 de Octubre de Santo Domingo 1

River Plate 3-Atlético Colegiales 0

Cristóbal Colón JAS 2-1º de Marzo 2

Presidente Hayes 2-3 de Febrero 0

Mañana

Olimpia de Itá vs. 24 de Setiembre

Estadio: Presbítero Manuel Gamarra.

Hora: 15:30.

Árbitro: Jorge Ruiz Díaz.

Martín Ledesma vs. 12 de Octubre de Itauguá

Estadio: Enrique Soler.

Hora: 15:30.

Árbitro: Carlos Figueredo.