Golpe nocturno de Benjamín Aceval a Paraguarí AC, para el “codo a codo” de chaqueños en la vanguardia de la Intermedia

Este domingo se disputó en último turno el partido entre Paraguarí AC y Benjamín Aceval, con victoria de los chaqueños por 2 goles contra 1, por la novena fecha del torneo de la División Intermedia.

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Benjamín se encaminó a la victoria encontrando los goles en la complementaria, y en solo cuatro minutos asestaron los tantos de la victoria.

A pocos minutos de arrancar la complementaria, la visita inició el trayecto triunfal tras la paridad sin goles de la primera fracción, con desgraciada acción por parte del paraguariense Marcelo Garcete, a los 52’, con el tanto en contra de su valla. Dos minutos después, Kevin Quiñónez aumento la cuenta para los chaqueños.

Al mediar el segundo tiempo, a los 68’ descontó para los anfitriones Emanuel Caballero y quedó la cifra definitiva del cotejo.

En la fecha 10, Benjamín visita a Atlético Tembetary, mientras Paraguarí AC hará lo propio con General Caballero de Mallorquín.

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Paraguarí AC 1 - Benjamín Aceval 2

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Ricardo Ortiz y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Kevin Núñez, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Víctor Villalba, Enmanuel Caballero (84’ Adolfo Mendoza), Willian Candia (58’ Carlos Ruiz) y Diogo Portillo (58’ Josué Bazán); Diego Godoy (76’ Pedro González) y Roland Escobar (76’ Esteban Maidana). DT: Robert Pereira.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (74’ Aldo Morel), Santiago López (57’ Sebastián Benítez), Willian Cuevas y Ricardo Bordón (21’ Armando Parra) (74’ Arturo Paredez); Emmanuel Morales (57’ Roque Florenciáñez) y Nery Castro. DT: Rubén Roussillón.

Goles: 65’ Emanuel Caballero (P); 50’ Marcelo Garcete c/s/v y 52’ Kevin Quiñónez (BA).

Amonestados: 43’ Víctor Benítez, 69’ Carlos Ruiz, 87’ Pedro González, 89’ Ramón Ortellado, estando en la banca de suplentes y 90’+1’ Tobías Vargas (P); 25’ Emmanuel Morales y 48’ Willian Cuevas (BA).

* Programa del lunes. Esta novena cita culminará este lunes, con estos dos partidos:

Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 17:00.

General Caballero JLM vs. Guaireña FC

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.