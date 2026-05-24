Fútbol de Ascenso de Paraguay
24 de mayo de 2026 a la - 22:36

Golpe nocturno de Benjamín Aceval a Paraguarí AC, para el “codo a codo” de chaqueños en la vanguardia de la Intermedia

Benjamín Aceval consiguió triunfar en Carapeguá, venciendo a Paraguarí y ahora comparte la vanguardia con otro chaqueño, el 12 de Junio.
Benjamín Aceval consiguió triunfar en Carapeguá, venciendo a Paraguarí y ahora comparte la vanguardia con otro chaqueño, el 12 de Junio.

Benjamín Aceval se llevó al Chaco una ajustada victoria contra Paraguarí, batiendo al Atlético por 2-1, igualando al 12 de Junio en la cima de la tabla, en el marco de la Fecha 9 de la División Intermedia de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Este lunes se completa la ronda con dos partidos.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este domingo se disputó en último turno el partido entre Paraguarí AC y Benjamín Aceval, con victoria de los chaqueños por 2 goles contra 1, por la novena fecha del torneo de la División Intermedia.

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Benjamín se encaminó a la victoria encontrando los goles en la complementaria, y en solo cuatro minutos asestaron los tantos de la victoria.

A pocos minutos de arrancar la complementaria, la visita inició el trayecto triunfal tras la paridad sin goles de la primera fracción, con desgraciada acción por parte del paraguariense Marcelo Garcete, a los 52’, con el tanto en contra de su valla. Dos minutos después, Kevin Quiñónez aumento la cuenta para los chaqueños.

Al mediar el segundo tiempo, a los 68’ descontó para los anfitriones Emanuel Caballero y quedó la cifra definitiva del cotejo.

En la fecha 10, Benjamín visita a Atlético Tembetary, mientras Paraguarí AC hará lo propio con General Caballero de Mallorquín.

Paraguarí AC 1 - Benjamín Aceval 2

Estadio: Municipal de Carapeguá. Árbitro: Fabio Villalba. Asistentes: Ricardo Ortiz y Joel Noguera. Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

Paraguarí AC: Alcides Benítez; Kevin Núñez, Víctor Benítez, Marcelo Garcete y Tobías Vargas; Víctor Villalba, Enmanuel Caballero (84’ Adolfo Mendoza), Willian Candia (58’ Carlos Ruiz) y Diogo Portillo (58’ Josué Bazán); Diego Godoy (76’ Pedro González) y Roland Escobar (76’ Esteban Maidana). DT: Robert Pereira.

Benjamín Aceval: Antonio González; Iván Cabrera, Hugo Espínola, Rodrigo Bogado y Joel Aquino; Kevin Quiñónez (74’ Aldo Morel), Santiago López (57’ Sebastián Benítez), Willian Cuevas y Ricardo Bordón (21’ Armando Parra) (74’ Arturo Paredez); Emmanuel Morales (57’ Roque Florenciáñez) y Nery Castro. DT: Rubén Roussillón.

Goles: 65’ Emanuel Caballero (P); 50’ Marcelo Garcete c/s/v y 52’ Kevin Quiñónez (BA). 

Amonestados: 43’ Víctor Benítez, 69’ Carlos Ruiz, 87’ Pedro González, 89’ Ramón Ortellado, estando en la banca de suplentes y 90’+1’ Tobías Vargas (P); 25’ Emmanuel Morales y 48’ Willian Cuevas (BA).  

* Programa del lunes. Esta novena cita culminará este lunes, con estos dos partidos:

Sportivo Carapeguá vs. Atlético Tembetary

Estadio: Municipal de Carapeguá.

Horario: 17:00.

General Caballero JLM vs. Guaireña FC

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 19:30.