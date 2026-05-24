Sol de América superó a Fernando de la Mora en el Palomar

Por la novena fecha del Torneo de la División Intermedia, el Danzarín superó 1-0 al Rojo del barrio Palomar, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Marcos Gaona fue autor del único gol del partido. Con esta victoria, el visitante se lleva los 3 puntos y llega a 13 en el certamen. Por su parte, su rival de turno, Fernando de la Mora, se mantiene con 10 puntos en la tabla de posiciones.

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En la siguiente fecha del campeonato, la décima, Fernando de la Mora visitará a Resistencia SC, y Sol de América recibirá a Deportivo Santaní.

Síntesis:

Fernando de la Mora 0 – Sol de América 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Jesús Alcaraz y Paulo López. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

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Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Miguel Pereira (40’ Elías Bóveda), Ronald Borja y Alexis Ledesma; Derlis Almada (90’+1’ Aquiles Palacios), Derlis Benítez, Pedro Martínez (46’ Rodney Chaparro) y Augusto Franco (82’ Rossney Aquino); Luis Galeano y Luciano Taboada (82’ Isaías Gavilán). D.T.: Juan Díaz.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Juan Patiño (66’ Kevin Benítes), Franco Ortellado y Joel Jiménez; Fernando Leguizamón (62’ Jorge Benegas), Ángel Aguayo, Brahian Fernández y Gerardo Kovacs (78’ Jorge Mora); Julio Rivarola (77’ Gustavo Marecos) y Marcos Gaona (66’ Alfredo Martínez). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 37’ Marcos Gaona, de penal (SA). Amonestados: 6’ Pedro Martínez, 35’ Miguel Pereira y 51’ Luciano Taboada (FDM); 51’ Jorge González y 65’ Faustino Piotti (SA). Expulsado: 86’ Héctor Marecos (DT) (SA).