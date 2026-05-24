Fútbol de Intermedia
24 de mayo de 2026 a la - 14:30

Sol de América superó a Fernando de la Mora en el Palomar

Marcos Gaona, autor del único gol del partido.
Marcos Gaona, autor del único gol del partido.APF Intermedia

En el barrio Palomar Sol de América venció por 1-0 a Fernando de la Mora por la novena jornada de la División Intermedia.

Por Derlis Santacruz

Por la novena fecha del Torneo de la División Intermedia, el Danzarín superó 1-0 al Rojo del barrio Palomar, en el estadio Emiliano Ghezzi.

Marcos Gaona fue autor del único gol del partido. Con esta victoria, el visitante se lleva los 3 puntos y llega a 13 en el certamen. Por su parte, su rival de turno, Fernando de la Mora, se mantiene con 10 puntos en la tabla de posiciones.

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En la siguiente fecha del campeonato, la décima, Fernando de la Mora visitará a Resistencia SC, y Sol de América recibirá a Deportivo Santaní.

Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral.
Los capitanes de ambos equipos posan con la terna arbitral.

Síntesis:

Fernando de la Mora 0 – Sol de América 1

Estadio: Emiliano Ghezzi. Árbitro: José Armoa. Asistentes: Jesús Alcaraz y Paulo López. Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Fernando de la Mora: Héctor Espínola; Ariel Benítez, Miguel Pereira (40’ Elías Bóveda), Ronald Borja y Alexis Ledesma; Derlis Almada (90’+1’ Aquiles Palacios), Derlis Benítez, Pedro Martínez (46’ Rodney Chaparro) y Augusto Franco (82’ Rossney Aquino); Luis Galeano y Luciano Taboada (82’ Isaías Gavilán). D.T.: Juan Díaz.

Sol de América: Faustino Piotti; Jorge González, Juan Patiño (66’ Kevin Benítes), Franco Ortellado y Joel Jiménez; Fernando Leguizamón (62’ Jorge Benegas), Ángel Aguayo, Brahian Fernández y Gerardo Kovacs (78’ Jorge Mora); Julio Rivarola (77’ Gustavo Marecos) y Marcos Gaona (66’ Alfredo Martínez). D.T.: Héctor Marecos.

Gol: 37’ Marcos Gaona, de penal (SA). Amonestados: 6’ Pedro Martínez, 35’ Miguel Pereira y 51’ Luciano Taboada (FDM); 51’ Jorge González y 65’ Faustino Piotti (SA). Expulsado: 86’ Héctor Marecos (DT) (SA).