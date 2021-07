Dos Santos no piensa en demandar a Cerro pero desea una solución

Julio Dos Santos no fue tenido en cuenta por Francisco Arce para el segundo semestre de Cerro Porteño. El jugador, que aún tiene contrato con el club, comentó que hasta la fecha aún no arreglaron la rescisión y esta situación le deja un poco desilusionado ya que tenía la intención de fichar por Presidente Hayes y no pudo.