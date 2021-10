Cerro Porteño: Pachi Carrizo decidirá en diciembre sobre su futuro

El vínculo de Federico Carrizo y Cerro Porteño termina al final de esta temporada, pero el jugador no piensa aún en su futuro. “Tomé la decisión de no pensar en eso, realmente no pienso en eso”, aseguró el argentino en conferencia de prensa.

“Es una realidad que tengo contrato hasta diciembre. Es una situación que creo que a todo jugador lo inquieta, lo incomoda, te saca un poco la paz también”, apuntó. El Pachi indicó que el equipo tiene “un presente importante, esperanzador en la pelea por el título”.

“Realmente no pienso en eso, se lo he entregado a mi representante. En diciembre me iré a mi casa, a Rosario. Tengo muchas ganas de ir y ahí decidiré con base en lo que se va presentando. Con la familia tomaré una mejor decisión”, remarcó.

Al ser consultado sobre su deseo, respondió: “Estoy muy contento en el club, hay un grupo muy lindo de jugadores, un grupo humano muy lindo”. Acotó que en estos tres años le ha “tomado mucho cariño al club, a la gente que trabaja. Es una posibilidad personal poder estar, poder seguir, pero son cuestiones que las va a manejar mi empresario. Veremos las posibilidades que se van presentando para tomar una mejor decisión”.

“Sería hermoso poder terminar mi contrato acá y salir campeón”, manifstó. Federico Carrizo llegó a Cerro Porteño para la temporada 2019. En el elenco azulgrana conquistó el torneo Apertura 2020, bajo la conducción de Francisco Arce, un entrenador al que le tomó mucho cariño.