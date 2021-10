Pachi Carrizo habla de su “relación muy buena” con el Chiqui Arce

Al completarse esta temporada se cumplirán dos años que Federico Carrizo es dirigido por Francisco Arce en Cerro Porteño. Este martes, en conferencia de prensa, el argentino destacó la buena relación que mantiene con el técnico y confesó que cómo fue progresando.

“Al jugador no le gusta salir, entonces cuando empieza a pasar por esa situaciones uno no reacciona de la mejor manera. Pero es parte del juego y es parte del aprendizaje, del crecimiento, de la madurez del jugador”, señaló el Pachi.

“Me llevó un tiempo poder entender eso. He hablado mucho con Chiqui y hasta hemos tenido charlas sobre cosas de las que no me gustan o de lo que pensaba él. Hoy en día a Chiqui lo quiero muchísimo. He aprendido y aprendo mucho de él”, destacó.

“A mis 30 años me ha enseñado un montón de cosas sobre cuando me tocó salir, cuando no me tocó jugar. Uno no solo aprende cuando juega, sino en los momentos en que no juega”, apuntó.

“Fue creciendo mi relación con Chiqui. Hoy tenemos una relación muy buena, sabe el aprecio que le tengo y creo que es mutuo. Estoy muy contento”, enfatizó. Federico Carrizo tiene contrato con Cerro Porteño hasta finales de diciembre, pero aún no piensa en su futuro.