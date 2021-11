“Hay voluntad, predisposición y queremos la alianza”

La reunión entre dos de los tres movimientos opositores acabó con la alianza entre Mundo Cerro y Cerro en Primera Lugar. La nueva lista, que todavía no tiene definida a los candidatos a presidente y vicepresidente, une fuerzas para pelear contra el oficialismo por la presidencia de Cerro Porteño. “Queremos la alianza, trabajamos en eso. Es muy grande el trabajo que se va a hacer con ambos equipos, se tiene que cambiar todo el sistema de campaña. Hay voluntad y predisposición y, llegar a un acuerdo”, expresó Blas Ojeda a ABCTV después de la junta.

Lea más: “Llegamos a un entendimiento y la alianza está cerrada”

“En esta interna no habrá ni vencedores ni vencidos, queremos lo mejor para Cerro Porteño. Estamos trabajando con ese sentido para hacer la mejor campaña posible. Vamos a seguir trabajando cada uno su movimiento hasta que se defina la alianza. Yo me siento un colaborador del club, un soldado. Si me toca encabezar, daré lo mejor de mí. No dejamos nada en el tintero, en ese sentido, si faltan algunos detalles son mínimos. En principio fue juntar ambos movimientos sin buscar un nombre nuevo, que el lunes vamos a saber”, culminó.

Ojeda, una de las cabezas de la conquista de la Copa Libertadores de Futsal FIFA en 2016, también aclaró que en la charla entre los grupos no quedó definido las funciones de cada integrante. Por su parte, Rubén Recalde, de Mundo Cerro, también hizo referencia a la conversación. “Nos sentimos como en familia, esa es la sensación. Pensábamos que íbamos a venir a confrontar, pero no, vinimos pura y exclusivamente a sellar el acuerdo sobre bases de trabajo que fue lo que siempre hablamos”, puntualizó el empresario, que comenzó la campaña son candidato a vice.