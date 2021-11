“Llegamos a un entendimiento y la alianza está cerrada”

A dos meses de la elecciones en Cerro Porteño, dos de los tres movimientos opositores unen fuerzas para buscar la presidencia del club, una pelea que será con Juan José Zapag, quien es el candidato del oficialismo. Rubén Recalde, de Mundo Cerro, y Blas Ojeda, de Cerro en Primer Lugar, mantuvieron una extensa reunión en la que llegaron a un acuerdo para una alianza entre los grupos, que tiene un nuevo nombre: Mundo Cerro en Primer Lugar.

“Fue una reunión larga y fructífera por suerte. Creo que hemos llegado a un entendimiento después de haber conversado bastante sobre las fortalezas de cada uno de los grupos y seguramente, después de que cada grupo hable con su equipo llegaremos a un acuerdo final. Hemos pasado a un cuarto intermedio hasta el día lunes”, expresó Recalde a ABCTV al culminar la junta, que había comenzado cerca de las 15:00 y que terminó después de las 19:00.

“Con seguridad la alianza, ahora sale un nuevo movimiento, Mundo Cerro en Primer Lugar. Todavía no tenemos quien será la cabeza del movimiento, que se va a definir, pero hay acuerdo más que importante porque los pilares de cada movimiento tienen coincidencias importantísimas”, agregó Recalde, quien arrancó la campaña como candidato por Mundo Cerro. En los próximos días, definirán quiénes serán el presidente y el vicepresidente del grupo.

“Nos sentimos como en familia, esa es la sensación. Pensábamos que íbamos a venir a confrontar, pero no, vinimos pura y exclusivamente a sellar el acuerdo sobre bases de trabajo que fue lo que siempre hablamos. No hay ningún tipo de nombre todavía, pero hemos llegado a un acuerdo final sobre nuestras bases de trabajo (…) Se han cerrado las posibilidades, pero todavía no se tomo una decisión final”, finalizó Recalde sobre si será o no la cabeza principal o el vice.