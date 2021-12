Ullón y Guti, reunidos en Madrid con el deseo de asumir en Cerro

Julio Ullón continúa firme con el objetivo de vencer a Juan José Zapag en las elecciones del 30 de enero y asumir la presidencia de Cerro Porteño. Entre los opositores, el actual Concejal de Asunción fue el último en oficializar la candidatura. En ese entonces, el líder del movimiento Alianza Azulgrana presentó a Guti, el exjugador del Real Madrid, como manager deportivo.

Lea más: J. J. Zapag y el duro mensaje a los opositores de Cerro Porteño

“Vamos a trabajar, a mirar el diagnóstico que ha realizado del equipo de Cerro. Tiene en carpeta una serie de posibles incorporaciones para la Libertadores”, había manifestado Ullón la semana pasada al Cardinal Deportivo. El candidato a presidente, que unió fuerzas con Blas Ojeda-Óscar Ortega de Cerro en Primer Lugar, viajó el sábado a España y mantuvo este martes la charla con el español.

Lea más: “Cerro Porteño es un desafío que me gusta y motiva”

“En un momento determinado, cuando estaba valorando ofertas para poder entrenar tanto en España como en Turquía recibí la llamada de Julio Ullón, candidato a presidente de Cerro Porteño. Me sorprendió gratamente poder hablar con él”, había expresado Guti a través de un vídeo el 4 de noviembre. “Para mi fue un desafío que me gusta, que me motiva”, agregó.