“Entiendo que Cerro acordaría el pago a Boca Juniors”

Cerro Porteño debutó en el torneo Apertura 2022 con solamente uno de los cuatro refuerzos que llegaron hasta el momento. Entre Sergio Díaz, Williams Riveros, Alfio Oviedo y Robert Piris da Motta, el primero estaba habilitado para jugar, mientras que el resto, a causa de una demanda de Boca Juniors al Ciclón por Federico Carrizo, no pudo estar a disposición de Francisco Arce ya que no fueron inscriptos a causa de la deuda de los U$S 113.250, más los intereses.

Lea más: Marcelo Martins Moreno y ¿una publicación de despedida?

Mientras aguardan la llegada de Marcelo Martins Moreno y la respuesta del mismo Carrizo, quien rechazó la vacuna contra el covid-19 y en consecuencia no firmó la renovación, el club de Barrio Obrero estaría acordando con el Xeneize una forma de pago para que la FIFA levante la sanción. “Tengo entendido que Cerro Porteño ya estaría acordando un plan de pago a Boca Juniors”, expresó Marcelo Bee Sellares al Cardinal Deportivo.

Lea más: Cuándo, dónde y contra qué rival juega Cerro Porteño la Fecha 2

El abogado deportivo de nacionalidad argentina explicó por qué Riveros y Oviedo, quienes fueron convocados y habían concentrado, no pudieron jugar contra Sportivo Ameliano en La Nueva Olla. “Los tiempos son inmediatos porque los dice el reglamento. Una vez que los clubes llegan a un acuerdo la FIFA levanta la inhibición”, expresó el profesional. La directiva de Juan José Zapag levantaría la suspensión para la segunda jornada.