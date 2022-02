Es oficial: Antonio Galeano, el último refuerzo para el 2022

A pocas horas del cierre del libro de pases, Cerro Porteño presentó al último refuerzo: Antonio Galeano. El club de Barrio Obrero oficializó la contratación del paraguayo de 21 años, que debutó en 2016 con Rubio Ñu y, posteriormente emigró a Brasil para vestir la camiseta del São Paulo. Después de dos temporadas en la Primera División y un título (el Paulistão) con Dani Alves como compañero, el delantero retornó al país.

“Antonio Galeano es nuevo jugador del Ciclón de Barrio Obrero. ¡Bienvenido al Más Popular!”, anunció el campeón en las redes sociales. Como es habitual, poco antes de la publicación de bienvenida, la institución levantó un vídeo del jugador con la casaca azulgrana en el vestuario de La Nueva Olla. El vínculo de ofensivo, la sexta incorporación del plantel, es a préstamo por un año con opción a compra del 100% del pase.

“Hoy (jueves) me despido de este gigante club que me hizo profesional, que me enseñó grandes valores como hombre, me voy con el deber cumplido, haber ganado un título con este gran equipo, haber visto a esta increíble afición y dejarlos. Sé que siempre estaré en la multitud”, escribió Galeano como despedida del Tricolor. Este viernes por la mañana, el futbolista realizó y superó la revisión médica en el Sanatorio Migone.

La presentación de Antonio Galeano en Cerro Porteño