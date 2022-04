Juan José Zapag y toda la actualidad de Cerro Porteño

El mandamás de la institución azulgrana, Juan José Zapag, habló sobre todo lo que dejó el partido entre Cerro y Colón por la Copa Libertadores, más brindó detalles acerca de algunas operaciones que se encuentra realizando el club.

“Nos quedamos con el gran apoyo de la gente, creo que ese público fue constante en el aliento, aún en desventaja. Cerro jugó bien, hizo un gran partido que nos llenó de orgullo. Desde el primer minuto buscó y fue un gran protagonista”.

“Yo creo que si estos chicos juegan así siempre, vamos a tener un alternativo bien fuerte. Tenemos muy buena cantera” aseguró el presidente del Ciclón.

Sobre el discreto arbitraje de Tobar y la terna chilena, ayer en La Nueva Olla, Juan José mencionó: “Contra Olimpia también no nos cobraron un penal. Los chilenos no se destacan por su arbitraje, no sé cómo trabajan, algo falta, el club se merece un respeto”.

“Ayer faltó el VAR, espero que el arbitraje mejore. Venimos golpeados por tres bajas importantes, a eso se suma ese tipo de inconveniente”.

En la previa del duelo entre azulgranas y sabaleros, un grupo de hinchas manifestó su disconformidad respecto al elevado precio de las entradas. A raíz de esto, Zapag dio a conocer las soluciones tentativas que daría Cerro Porteño.

“Antes del partido ya queríamos bajar el precio, pero no era justo. La parte que podemos mejorar el costo, en un 30 o 35 por ciento menos para la próxima, si hay algo que nos corresponde lo vamos a hacer”.

Cerro Porteño se prepara para su próximo duelo por el torneo local, ante nada menos que el puntero, Libertad. El equipo gumarelo estuvo inmiscuido en una polémica arbitral, el último fin de semana, luego de que el colegiado no concediera un penal para Sol de América.

“Yo creo que habiendo VAR no puede haber equivocación, tienen más de dos minutos para decidir. A la conciencia no le jodes y al público tampoco, mucho menos a los periodistas. Se aplazan grande, esto no suma para los clubes”.

Para cerrar la charla con el Cardinal Deportivo, Juan José Zapag brindó un panorama más amplio sobre la actualidad de Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y la situación contractual de Rafael Carrascal.

“Lo de Marcelo (Martins) lo está manejando el Doctor Ariel Martínez. Es difícil, lo esperamos muy fuerte, tiene que encontrar en Cerro el soporte emocional que necesita. Por otro lado, Alfio está muy cerca de volver a jugar”.

“Cerquita, nos falta un poquito. Hemos hecho ya un pre-acuerdo, un anticipo para la compra. Tenemos tres meses de tiempo, pero ya queremos cerrar. En pocas palabras, solo falta el pago” sentenció Zapag, sobre la compra del pase de Carrascal.