Los tres penales que no sancionaron a favor de Cerro Porteño

Anderson Daronco y Robert Tobar fueron una pesadilla para Cerro Porteño en el comienzo de la Copa Libertadores. En dos fechas del Grupo G, el brasileño y el chileno no sancionaron penales a favor del Ciclón, que desde el empate 0-0 con Olimpia reclamó la ausencia del VAR en la etapa y, después la victoria 3-1 sobre Colón de Santa Fe, volvió a criticar el mal arbitraje.

Entre el superclásico y el duelo ante el Sabalero, los jueces omitieron tres infracciones claras: el codazo de Luis Zárate por el rostro de Ángel Cardozo Lucena, la patada de Eric Meza a Daniel Rivas y la mano de un defensor argentino cuando Alan Benítez cerraba un centro por derecha del ataque. “Esperamos ya ansiosos el VAR, aunque ni con VAR..”, expresó Francisco Arce.

A pesar de que la tecnología también conspiró contra el Azulgrana durante los octavos vs. Fluminense en 2021, al anular un tanto por un off-side que nunca existió (cortaron la imagen en el análisis y olvidaron al jugador que habilitaba), el club de Barrio Obrero insiste sobre el uso del VAR y una mejora de los jueces Conmebol, que ahora son dirigidos por el paraguayo Enrique Cáceres.

“Contra Olimpia también no nos cobraron un penal en esta fase y los antecedentes tampoco son buenos. No puede ser que sea una desgracia ser un equipo paraguayo. Los chilenos tampoco se destacan por el buen arbitraje. Esta es una opinión mía, no institucional”, señaló, por su parte, Juan José Zapag, el presidente. “¿Qué faltó? Faltó el VAR”, sentenció.