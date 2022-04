“Para este partido, en el táctico, no fue trabajada la línea de tres”

En la antesala del choque contra Libertad, Cerro Porteño volvió a sufrir por un jugador lesionado. Alberto Espínola sintió molestias en la práctica táctica del viernes y Francisco Arce decidió reemplazar al lateral con un central de oficio. La variante codujo al entrenador otra modificación: el sistema. El DT decidió enfrentar al Gumarelo, en ese entonces único puntero, con línea de tres.

“Necesitábamos hacer esto por la pérdida de Beto (Alberto Espínola) en el último entrenamiento. Pero Carlos (Rolón), así como jugó en el segundo tiempo, puede jugar de lateral, pero con otras características que Beto. Ya lo ha hecho con el mismo Dani (Garnero) en Guaraní cuando campeonaron”, comenzó explicando Arce.

“Yo soy antisistema, pero si tengo que elegir uno, la línea de tres me encanta porque fui criado con la línea de tres como futbolista. Nunca lo hemos podidos hacer, nos preparamos durante más un mes y una semana antes cambiamos porque no funcionaba. Hoy lo felicitamos en el vestuario porque compraron la idea”, expresó el paraguaríense.

Arce reveló que la disposición de tres zagueros no fue entrenada. “Para este partido, en el día del táctico, no fue trabajado, pero si lo trabajamos hace mucho tiempo, pensando en la Copa Libertadores o en el algún partido acá, pero más en la Copa Libertadores. Al no contar con Beto, calzó muy bien hacerlo y calzó muy bien para neutralizar al rival”, señaló.

Además, el estratega desveló que fueron los futbolistas los que eligieron afrontar el duelo con el formato de tres defensores: “Lo que se hizo es dejar la propuesta y dejamos en la charla, que fue muy didáctica porque debíamos explicar bien qué queríamos, cómo queríamos y por qué lo queríamos hacer. En suspenso con la respuesta, que debían dar después del calentamiento”.