Francisco Arce y el “soy antisistema, pero la línea de tres me encanta”

Cada conferencia de Francisco Arce es una clase de fútbol. A veces, el DT guarda idea, en otras lanza entre líneas, pero en la mayoría de las oportunidades, cuenta, explica o revela conceptos. Y así fue después del 4-0 de Cerro Porteño a Libertad en una cátedra de cómo un sistema puede cambiar el rendimiento propio y anular todas las cualidades del rival, sean individuales y colectivas.

“Yo soy antisistema, pero si tengo que elegir uno, la línea de tres me encanta porque fui criado con la línea de tres como futbolista. Nunca lo hemos podidos hacer, nos preparamos durante más un mes y una semana antes cambiamos porque no funcionaba. Hoy lo felicitamos en el vestuario porque compraron la idea”, desveló Arce luego de la goleada.

El técnico aseguró que en la semana previa al choque contra el Gumarelo, jugar con línea de no estaba en los planes y que a causa de la molestia muscular que sufrió Alberto Espínola, el paraguaríense expresó la idea a los jugadores en la charla técnica y que al final, fueron los futbolistas los que escogieron cambiar de formato.

“Lo que hoy se hizo es dejar la propuesta y dejamos que ellos, la charla fue muy didáctica porque debíamos explicar bien qué queríamos, cómo queríamos y por qué lo queríamos hacer. Ellos quedaron en suspenso con la respuesta, que debían dar después del calentamiento. Si querían arrancar con el sistema tradicional o no”, puntualizó Arce.

A pesar del extraordinario resultado afrontar el duelo con tres zagueros (Carlos Rolón, Juan Patiño y Alexis Duarte), el estratega fue claro y mencionó que no sabe si se repetirá en la próxima fecha. “No sé si va a repetir el jueves, no sé si se va a jugar así”, mencionó. En la ronda de adelanto, en el cierre de la primera rueda, el campeón visitará a Tacuary el jueves en Sajonia.