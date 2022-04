Walter Gargano y el sistema, las incógnitas del DT de Peñarol

Peñarol es el tercer rival de Cerro Porteño en el Grupo G de la Copa Libertadores. El Ciclón, puntero de la llave con 4 unidades, recibirá el miércoles (20:00) al Carbonero, que en la segunda ronda derrotó 2-1 a Olimpia y sumó sus primeros puntos en la fase de grupos. El partido es muy importante para el conjunto de Barrio Obrero como también para los charrúas.

A horas del viaje a Asunción y en la víspera del choque en La Nueva Olla, el entrenador Mauricio Larriera, al igual que Francisco Arce en el Azulgrana, no tiene definido el once ni tampoco el sistema. El técnico analiza enfrentar al conjunto paraguayo con una línea de tres zagueros, independientemente a que Walter Gargano llegue o no en condiciones.

Con relación a los nombres, con Federico Carrizo en el equipo, Gargano es la principal incógnita. La figura del Manya está en duda por una distención que sufrió hace 10 días en el torneo uruguayo. El experimentado volante será evaluado este miércoles por el cuerpo técnico y por los médicos. Por su lado, Juan Ramos, debido a una infección renal, está descartado.