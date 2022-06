¿Cuál es el once que planifica Francisco Arce para el retorno?

El torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo reanudó la competencia con el triunfo 2-1 de General Caballero de Juan León Mallorquín sobre Guaireña y el empate sin goles entre Sol de América y 12 de Octubre. Este lunes, la ronda 18 continúa con Nacional-Tacuary y el clásico Guaraní-Libertad, un duelo que interesa a Cerro Porteño, el escolta del Gumarelo en la pelea por el título.

El Ciclón, que estará a la expectativa del partido en el Rogelio Silvino Livieres, cerrará la fecha el martes cuando reciba a Resistencia en La Nueva Olla (19:15). A unos 15 días de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, el campeón vuelve después de un par de semanas de descanso por la gira asiática de la selección nacional.

A pesar del tiempo, Francisco Arce no pudo tener a todo el plantel completo ya que Alan Benítez y Ángel Cardozo Lucena estuvieron al servicio de la Albirroja. Sin dos titulares, el DT trabajó con el resto del plantel enfocado en tareas de recuperación física y en actividades tácticas. Antes de la pausa, la derrota 1-0 contra Olimpia por el campeonato internacional generó varias críticas.

A un día del choque contra el Triángulo Rojo, Arce no tiene definido el once. Los seleccionados son una incertidumbre: en caso de que Benítez y Lucena no lleguen en condiciones, arrancarían Enzo Giménez y Robert Piris da Motta. Además, el mediocampo tendrá otro cambio: Damián Bobadilla por el lesionado Rafael Carrascal, quien sufrió una desgarro en el último cotejo.

Entre la defensa y el ataque, el entrenador paraguaríense definirá si Alan Rodríguez o Daniel Rivas arrancará de titular en el lateral izquierdo, mientras que en el ataque, mantener la dupla Fernando Romero y Marcelo Moreno Martins es otra determinación que resolverá entre la sesión de este lunes y la charla técnica: Una alternativa, como mediapunta, es Luis Fariña.

De esta manera, el probable del Azulgrana es con Jean Paulo Fernandes; Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, Alan Rodríguez o Daniel Rivas; Enzo Giménez, Robert Piris da Motta, Damián Bobadilla, Claudio Aquino; Fernando Romero o Luis Fariña, quien marcó en el 4-0 sobre el Decano por la ronda 17, y Marcelo Moreno Martins.