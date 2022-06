“Cerro no está a la altura de Palmeiras y no da señal de que le hará partido”

Una voz autorizada en Cerro Porteño es Virgilio Ferreira. El máximo delantero histórico del Ciclón con 96 goles palpitó la serie del Ciclón en los octavos de final de la Copa Libertadores y fue muy crítico con el equipo de Francisco Arce. El exjugador apuntó a los últimos rendimientos y señaló que el vigente campeón del fútbol paraguayo no está a la altura del Palmeiras.

“No veo tan bien a Cerro Porteño. Poniendo en la balanza con el Palmeiras, no estamos a la altura. Ni vamos a estar a la altura porque el Palmeiras es de otro nivel. Claro, los partidos hay que jugarlos y Cerro Porteño está en eso. Sinceramente Cerro tampoco da la señal de que puede hacerle partido al Palmeiras, me puedo equivocar”, agregó Ferreira al Cardinal Deportivo.

Ferreira agregó que el Azulgrana “no está en el nivel en el que debe estar”. “Cerro Porteño no está en el nivel en el que debe estar. No es el nivel en el que venía Cerro. Hace varios partidos que Cerro bajó su nivel. No lo digo solo yo porque el que es entendido en la materia dirá lo mismo”, disparó el atyreño a una semana del primer duelo contra el vigente bicampeón de América.

El hermano de Francisco Ferreira, otro con pasado en Barrio Obrero, puntualizó que “al equipo cuando no le salen las cosas a nivel local te dice que el partido internacional es un partido diferente”. “Son excusas ¿Cerro mejoró en os últimos partidos internacionales? Clasificó arañando en la Copa Libertadores”, añadió el exfutbolista.