¿Cuántos partidos suma Cerro Porteño sin celebrar la victoria?

Cerro Porteño continúa inmerso en una mala racha. En el comienzo de la octava jornada del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo, el Ciclón empató 1-1 con General Caballero de Juan León Mallorquín. Así como en la ronda pasada, en la que igualó 1-1 con Guaraní, el conjunto de Barrio Obrero estaba arriba en el marcador y recibió el tanto en el tramo final del partido.

Lea más: Francisco Arce: “No voy a renunciar, de ninguna manera”

Los dirigidos por Francisco Arce, quien puntualizó en la conferencia que no renunciará, desperdiciaron la ocasión de regresar aunque sea momentáneamente, a la cima del campeonato. Si este sábado, en La Huerta y en el Manuel Ferreira, Libertad (vs. Guaraní) y Olimpia (vs. Resistencia), respectivamente, triunfan, el Azulgrana quedará a tres puntos del o de los punteros.

Después de la paridad con el Rojo de Ka’arendy en el Antonio Aranda de Ciudad del Este, Arce y compañía suman cinco juegos sin ganar: la marca negativa comenzó con la derrota 1-0 y eliminación contra Rubio Ñu de la Copa Paraguay. Posteriormente, por el certamen de liga, 0-0 con Nacional, caída 2-0 ante el Decano en el superclásico y el 1-1 con el Aborigen.