“Zafamos porque ganamos”: Francisco Arce y su continuidad

Juan José Zapag reveló al Cardinal Deportivo que la continuidad de Francisco Arce nunca estuvo en duda a pesar de la racha de cinco partidos sin victorias, incluyendo la eliminación de la Copa Paraguay contra Rubio Ñu (derrota 1-0). Cerro Porteño no solo había quedado fuera del certamen nacional sino que también, perdió la punta del torneo Clausura 2022.

El momento generó el malestar de los barras, que habían realizado una manifestación frente a La Nueva Olla a días de aquel empate 1-1 con Guaraní. Además, provocó un poco antes a una reunión entre Zapag y Arce, en la que el presidente, después de perder 2-0 contra Olimpia en Para Uno, recuperar el nivel del equipo, que había dejado una pobre imagen en el superclásico.

El domingo, por la novena fecha, el Ciclón rompió la marca negativa contra Libertad, uno de los candidatos al título y que llegaba como favorito al duelo. El DT fue consultado en conferencia sobre las declaraciones de Zapag, quien había respaldado al estratega. “Nos jugamos un porcentaje del campeonato, pero no la dirección técnica”, mencionó en la previa al Repollero.

Arce respondió y expresó: “Pensé que ya no íbamos hablar de eso, pero zafamos hoy porque ganamos. Eso es así, no solo en Cerro Porteño, sino en todos los lugares. Yo intente, para terminar con eso, no es que no estuve atento, salir un poco, no perder el foco de lo importante que es la formación del equipo. No es la primera vez que nos pasa”.

“Tenemos que a partir de ahora ganar siempre como fue en los otros campeonatos. Hay que aprovechar el envión porque era un partido que dividía las aguas totalmente”, reconoció Arce, quien agregó que los jugadores absorbieron muy bien todas las críticas y afrontaron el duelo con mucha actitud. “Era el día o sino cada vez más se iba a agrandar la crisis”, finalizó.