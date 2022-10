Julio Dos Santos y el homenaje de Cerro Porteño: “Va a ser un momento especial”

El pasado 29 de septiembre, Julio Dos Santos anunció su retiro del fútbol profesional, poniendo fin a una carrera de más de 20 años, donde defendió las camisetas de ocho clubes. El “diez” vivió sus mejores momentos con Cerro Porteño y el club se lo retribuirá con un pequeño homenaje este miércoles, en la previa del duelo ante Sportivo Ameliano (20:00) en La Nueva Olla.

“Hace un buen tiempo dejé de activar de manera profesional, decidí hacerlo (el retiro) porque era algo que correspondía”.

“Hablé con Ariel (Martínez) y mañana voy a estar ahí dentro del campo. Agradecido con la gente del club con ese acto”.

“Son 20 años con muchas emociones. Todo lo que me tocó pasar en Cerro fue maravilloso, conseguí mucho más de lo que quería de chico. Los títulos, poder jugar un Mundial, la Copa América, nunca lo imaginé, me siento muy orgulloso de lo que me tocó vivir”.

“El reconocimiento de la gente es algo magnífico, yo recibo todo lo que venga con los brazos abiertos. Va a ser un momento especial para mí”.

El futuro de Julio Dos Santos

“Quiero que mi vida continúe dentro del fútbol, la mayor parte de mi vida la pase dentro de la cancha y ojalá que si me toca la oportunidad poder seguir estando ahí. Lo de técnico, en principio no lo tomaría”.

“Me gusta la parte táctica, pero estoy más enfocado a la coordinación y algo que pueda ayudar a los jugadores a encontrar un buen rendimiento. Ya venía estudiando y leyendo mucho”, expresó el ex capitán azulgrana de 39 años.