Cerro Porteño: los que acaban contrato y estarían para renovar

Francisco Arce anunció que Rodrigo Muñoz, Carlos Rolón, Williams Riveros y Alfio Oviedo no continúan en Cerro Porteño. Además, adelantó que dos futbolistas deben renovar sus respectivos vínculos para estar a disposición con miras a la próxima temporada, que arrancará para el Ciclón a finales de enero con la primera fecha del torneo Apertura 2023.

Antonio Galeano y Fernando Ovelar son los jugadores que terminan contrato en diciembre y enero, respectivamente. “Antonio Galeano es el único con el que van a conseguir una prórroga para su continuidad (…) Lo de Fernando Ovelar estamos esperando. Preguntó el viernes y me dijeron no todavía no había renovado el víndulo. Depende de eso”, señaló Arce.

En el caso de Galeano, si el volante ofensivo perteneciente al Sao Paulo, con el que deben negociar extender el préstamo, no sigue, el entrenador buscará alternativas entre los que deben retornar de sus cesiones y los de la cantera. Un mediocampista de las mismas características es Fredy Vera, quien regresa del Sportivo Ameliano, donde fue clave para salvar la categoría.

“Lo de Fredy tendremos que revisar en otro momento y con otros nombres. Todavía no nos sentamos con el departamento de fútbol, lo vamos a hacer en la siguiente reunión para definir exactamente de acuerdo a que Antonio renueve o no renueve. Si cuáles son los chicos que están en el electivo, la reserva y el plantel de este año”, puntualizó el DT.