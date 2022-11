Francisco Arce: “me gustaría” el regreso de Diego Churín

En medio de un cierre de un 2022 sin títulos y a menos de un mes del arranque de la pretemporada para el 2023, Francisco Arce realizó una conferencia sin ningún desperdicio. El entrenador de Cerro Porteño anunció la salida de cuatro jugadores, confirmó la continuidad de Marcelo Moreno Martins, criticó duramente a Mateus Gonçalves y habló de los refuerzos.

Lea más: Francisco Arce anunció quiénes no continúan en Cerro Porteño

En particular, Arce fue consultado por Diego Churín, a quien dirigió en 2020, conquistando el torneo Apertura con el argentino como goleador (anotó 7). El futbolista, que fue transferido del Ciclón al Gremio de Porto Alegre, jugó este año cedido en el Atlético Goianiense, que perdió la categoría en Brasil: disputó 48 cotejos y marcó 8 goles entre certamenes locales e internacionales.

Hace varios días, Churín había realizado una publicación que despertó una serie de especulaciones y generó la reacción de los hinchas azulgrana. En una historia de Instagram, el atacante de 32 años publicó un TBT de Miguelgonzafotografias, en la que aparece festejando con Mathías Villasanti un tanto que había convertido en La Nueva Olla hace dos temporadas.

Lea más: “Fue una patada en los huevos”: Arce y los dichos de Mateus

La fotografía llegó hasta Arce, quien consultó al respecto a la directiva del conjunto de Barrio Obrero. El DT no escondió el deseo de que el nacido en Arroyo Dulce regrese. “Lo de Diego es obvio. A mi sí me encantaría, me gustaría, pero depende mucho de la.. Tocamos un poco también porque yo pregunté ‘¿Por qué este muchacho alza en su Instgram? ¿Ustedes hablaron?’, señaló.

“Y me dijeron que no, que no había nada, pero seguramente si no es él, estaremos buscando alternativas en la posición”, aseguró Arce, quien recuperará a Robert Morales, pero no contará más con Alfio Oviedo, quien regresa a Libertad. A pesar de tener tres atacantes, el paraguaríense puntualizó que buscarán otro delantero más para sumar al plantel.