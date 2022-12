Mateus Gonçalves, cerca de rescindir con Cerro Porteño

El futuro de Mateus Gonçalves estaría lejos de Cerro Porteño. A causa de las explosivas declaraciones a Unión FC poco después de finalizar la temporada 2022, el brasileño rescindiría con el Ciclón. El vestuario está roto y para apagar el incendio que generó el ex Ceará, el mejor camino para todas las partes es una desvinculación definitiva.

Mateus había renovado hasta 2024 cuando estaba a días de cumplir la sanción de un año por doping positivo. Pero haber revelado la intimidad del plantel y comentar que había “diferencias” con Marcelo Moreno Martins, llevó al jugador y, también seguramente al club, a romper el vínculo para evitar convivir en un ambiente que al parecer no será el mejor con el diestro.

En la conferencia de noviembre, Francisco Arce había criticado a Mateus, a quien iba pensaba sancionar por los dichos. “Lo de Mateus no entendí, no entendí. Vamos a hablar. Que eso se aclare y se explique, porque al final quedó como una patada en los huevos. En el peor momento, fue innecesario. Nunca ocurrió en el sentido de como él comenta”, comentó el DT.

“Yo lo llamé, no me atendió; le mandé un mensaje, no me atendió. Me devolvió la llamada, pero no vi. Vamos a hablar cuando volvamos. Sinceramente me pareció desubicado”, había agregado Arce, que por sanear la plantilla, daría el visto bueno para la salida de Mateus. Es más, en el radar del Azulgrana estaría Marcelo González, quien dejó Guaraní en calidad de libre.