Zapag y el caso de Junior Barreto: “De Olimpia no se puede esperar ética”

Juan José Zapag, titular de Cerro Porteño, pasó por la mesa del Cardinal Deportivo este lunes e hizo mención al caso de Junior Barreto (24), el central de General Caballero JLM que ya tiene un preacuerdo firmado con el Ciclón, pero que recibió una oferta mayor de Olimpia en los últimos días según las declaraciones del representante, Fredy Soto.

“Cerro firmó un acuerdo con él en el primer semestre del 2022. No sé qué va a pasar, es un compromiso y hay que cumplirlo. Vamos a hacer valer el contrato. Nosotros estamos tranquilos porque cerro no va a hacer una propuesta que no corresponda”, expresó Zapag.

“De Olimpia no se puede esperar ética. No nos interesa como planteó el tradicional rival. Tenemos un acuerdo firmado”, añadió el presidente de Cerro, sobre la inesperada propuesta del Decano que levantó recientemente la sanción de la FIFA y ya podrá contratar desde este nuevo mercado de fichajes.