La primera declaración de Moreno Martins tras la salida de Cerro Porteño

Cerro Porteño anunció ayer la salida de “mutuo acuerdo” del delantero boliviano, Marcelo Moreno Martins, que había llegado a principios del 2022 y dejó el registro de 7 goles en 45 partidos con el Ciclón.

Martins llegó ayer a Bolivia, para sumarse a su selección nacional de cara a los próximos amistosos, e inmediatamente charló con el noticiero Telepaís, que se emite por el canal Unitel.

“Es algo que ya pasó, un mutuo acuerdo que tuvimos con el club. Me voy lleno de cosas buenas, malas. La vida de futbolista es así, a veces te va muy bien, a veces las cosas no salen”, expresó el ex Cerro Porteño.

“A mí me encantaría poder hacer lo que siempre he hecho en los equipos y en la selección, que es marcar goles. Infelizmente no se pudo dar de esa manera, entonces yo vi que era el momento de pensar en otras cosas, en salir y decidir a otro equipo para poder mostrar mi potencial, mi fútbol. Fue esa la decisión que tomé junto con mi empresario y mi familia”.

Sobre su futuro, el atacante expresó “ahora no sé, estoy pensando”. Consultado sobre la posibilidad de retornar a su país, Moreno Martins respondió: “Todo puede pasar, yo no puedo cerrar esa puerta. En Bolivia tengo una historia linda en la selección, sé que los equipos acá me quieren, me han sondeado y han hablado conmigo. Jamás voy a cerrar la puerta a un equipo en Bolivia”.