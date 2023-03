La FIFA sancionó a Gremio por una deuda con Cerro Porteño

Gremio de Porto Alegre fue sentenciado por la FIFA a causa de una millonaria deuda con Cerro Porteño. El club gaúcho, ascendido nuevamente a la Serie A, fue inhibido para incorporar jugadores hasta que abone por el traspaso de Mathías Villasanti, quien fue adquirido por el Tricolor a mediados de 2021. El reclamo del Ciclón está cerca del millón de dólares.

Según reveló el periodista de ABC Wilson González, los brasileños deben pagar US$ 825.000 más intereses, una multa de US$ 41.250 y US$ 20.000 por costos procesales. La sanción del ente rector del fútbol mundial por los derechos de Villasanti, quien disputó 9 partidos entre el Estadual Gaúcho y la Copa de Brasil, es por tres mercados de pases (junio-julio 2024).