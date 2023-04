Diego Churín: “Hay que tener un poco de vergüenza por lo que hicimos”

Cerro Porteño cayó 5-0 contra Libertad, perdió el invicto en el año y quedó a 8 puntos de la cima en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo. Posterior a la derrota en La Huerta, a tres días del estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Diego Churín fue muy auto crítico y resaltó que “perdimos no siendo nosotros y eso es lo que más bronca me da”.

Lea más: Facundo Sava: “Hay que aceptar la derrota como tal y seguir”

“Perdimos no siendo nosotros y eso es lo que más bronca me da. Que no perdimos siendo lo que veníamos siendo, con esa intensidad, con ese orden. La intensidad por momentos la tuvimos, pero no el orden, no de la manera en la que veníamos haciendo. Es la bronca e impotencia que me da”, empezó el atacante argentino a Tigo Sports.

Churín puntualizó que “hay que tener vergüenza”. “Hay revancha pronto, pero tenemos que ser auto criticos. Tenemos que mirarnos a los ojos, tener hasta un poco de vergüenza por lo que hicimos hoy. Tenemos que seguir trabajando de la misma porque somos los mismos que venimos haciendo las cosas bien”, continuó el delantero.

Lea más: Juan Patiño: lesión en la cadera y en duda para la Libertadores

“Perder ibamos a perder seguramente, pero cuando perdés de la manera en la que no querés, te causa más dolor (…) Desgraciadamente hoy, también por virtud del rival, no hay que desmerecerlos a ellos, hay que felicitarlos no creo que haya esa diferencia que hubo en el campo de juego. Nos queda mirar para adelante y trabajar más duro”, cerró Churín.