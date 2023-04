Churín y el duelo ante el Barcelona: “no es una revancha, es competir contra nosotros mismos”

Diego Churín, delantero de Cerro Porteño, charló este martes con los medios de comunicación de cara al duelo de mañana ante Barcelona de Guayaquil, por el primer partido del Grupo G de la Copa Libertadores, que arrancará a las 20:00 en La Nueva Olla.

“Nosotros siempre vamos a trabajar a futuro y el partido que viene es Barcelona. El profe está trabajando para eso, nosotros trabajamos para darle todas las herramientas a él, para que pueda regular su idea. Ojalá que mañana sí nos salgan las cosas, no como el fin de semana”, aseveró.

Churín, partícipe de aquella noche en la que el Ciclón perdió 4-0 ante el “ídolo” en 2020, respondió lo que significa para él el duelo de este miércoles: “revancha creo que no, me recordas ese partido y no tenemos un grato recuerdo. Eso fue un ‘mata mata’, ahora es el primer partido de Copa, que es muy importante. No es una revancha para nosotros, es competir contra nosotros mismos”.

“Tal vez la palabra autocrítica tenga más resonancia por lo que pasó el finde (derrota 5-0 ante Libertad), desde todo ese tiempo que venimos trabajando fuimos autocríticos y exigentes con nosotros. Nuestra meta no es Barcelona, es ir creciendo día a día”, sentenció.